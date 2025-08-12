Questa sera un altro test per l'Inter contro il Monza. L'edizione odierna del Corriere della Sera si concentra sul test amichevole dei nerazzurri contro i biancorossi. Chivu è pronto a far ruotare il collettivo, considerando ovviamente anche i carichi pesanti di questa fase finale di preparazione estiva prima dell'avvio di campionato. Occhi puntati sui nuovi: Bonny su tutti, scrive il quotidiano.

Sezione: Focus / Data: Mar 12 agosto 2025 alle 13:14
Autore: Niccolò Anfosso
