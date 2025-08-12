l Paris Saint-Germain riparte da una base solidissima, con quattro trofei in bacheca nell’ultima stagione - inclusa la prima Champions League della sua storia - e un mercato che ha già portato in rosa il portiere Chevalier e il difensore Zabarnyi, in attesa dell’ufficialità. L’unica nota stonata resta il caso Donnarumma. Mercoledì, a Udine, i campioni di Francia e d’Europa sfideranno il Tottenham nella Supercoppa UEFA.

Alla vigilia, Luis Enrique ha parlato ai microfoni della UEFA fissando obiettivi ambiziosi: "Certo, tutti noi crediamo di poter vincere tutto e di poter ripetere l’impresa in Champions. Questo ci permetterebbe di entrare nella storia con stile ed è una motivazione speciale per noi".