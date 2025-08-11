Si rinforzano le voci sull'interesse da parte del Galatasaray per Benjamin Pavard. Il club di Istanbul, che continua a cercare anche un portiere e ha messo nel mirino Yann Sommer sempre dall'Inter, ha puntato il nazionale francese dopo che l'allenatore Okan Buruk ha richiesto espressamente un difensore centrale che potesse giocare anche come terzino destro. Nei prossimi giorni, riporta il parole turco Nefes, sono attesi sviluppi sulla questione.

Il difensore 29enne, che ha giocato 69 partite nei suoi due anni di carriera con l'Inter, ha segnato 1 gol e fornito 4 assist nella sua esperienza in Italia.