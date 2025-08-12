"E' una bella partita di preparazione. L'Inter è sulla strada giusta, vediamo oggi se cominciamo bene". Così Ivan Zamorano, intercettato da Sportitalia fuori dall'U-Power Stadium, prima dell'amichevole Monza-Inter.

Pio Esposito che giocatore è?

"Ha grinta, che è importantissima in un attaccante. Tecnicamente è un ragazzo che sa giocare spalle alla porta ed è bravo in area. Ha grande prospettiva, vedremo se troverà spazio tra Lautaro e Thuram".

Lookman ti piacerebbe?

"Magari... Vediamo, ma poi il mister dovrebbe cambiare il modulo. La competitività c'è sempre all'Inter, si gioca per vincere sempre".