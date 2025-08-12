Grande ospite di '#Nonsolocalciomercato', programma di RAI2, è stato l'ex tecnico dell'Inter e commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti. Che nel corso del suo intervento, ha svelato la sua verità e le sue sensazioni in merito al turbolento addio agli Azzurri: "Purtroppo quanto è accaduto non mi passa e non mi passerà mai. Sono un uomo che fa le cose in base ai sentimenti, non in base agli interessi. Con la Nazionale ho provato la sensazione di essere in paradiso. Ce l'ho messa tutta. Non sono riuscito a dare niente. Sono dispiaciuto per aver deluso le aspettative. Mi prendo tutte le responsabilità. Avevo scelto io i calciatori, la Federazione mi ha sostenuto. Sono dispiaciuto per i tifosi. Non ho contribuito alla crescita della Nazionale. Nulla mi scivola addosso, tutto mi consuma".

Il tecnico di Certaldo invita poi i tifosi ad avere fiducia nel suo successore Gennaro Gattuso: "Convocherà i miei stessi calciatori e sono certo che centrerà la qualificazione al mondiale con l'Italia. L’ho sentito perché mi ha telefonato e ci ho scambiato un paio di battute. Ci stimiamo anche molto, perché è un passionale e uno che dedica molto tempo al lavoro che fa. Gli faccio un in bocca al lupo". Si parla anche di giovani che avrebbe potuto convocare e Spalletti spiega: "Qualcuno lo avevo anche convocato, come Giovanni Leoni. Pio Esposito l’ho guardato giocare e mi fa ben sperare per il futuro. Per il mio corso di CT ho un cruccio, ossia di non aver portato nessuno dalla Serie B. Tornando indietro chiamerei qualcuno dalla cadetteria”. Infine, un pronostico sulla prossima Serie A: "Le favorite sono le solite: Napoli, Inter, Milan e Juve, ma spero ci sia qualche squadra che riesca a inserirsi nella corsa, come Roma e Lazio. Sono contento del ritorno di Maurizio Sarri e di Massimiliano Allegri, li stimo moltissimo. Sono curioso di vedere cosa farà Gian Piero Gasperini lontano da casa sua, in una piazza importante come Roma. Il Napoli ha basi importanti, la società ha lavorato benissimo. È la favorita".