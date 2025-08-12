Il caso di Gianluigi Donnarumma sta tenendo banco in queste ultime ore. Il portiere non ha voluto rinnovare con il Paris Saint-Germain, finendo per questo ai margini del progetto e non convocato nemmeno per la Supercoppa Uefa contro il Tottenham. Ai microfoni de La Stampa ne ha parlato l’ex estremo difensore Gianluca Pagliuca: “Non capisco. Donnarumma ha avuto tantissimi meriti nella conquista della Champions. È stato determinante in quasi tutte le partite. Purtroppo è stato inoperoso solo nella finale contro l’Inter. È il più forte del mondo. Credo possa valere qualche milione in più di ingaggio. Immagino che non si siano messi d’accordo sul rinnovo del contratto per motivi economici.

E ancora: "Capisco che il ruolo si sia evoluto, ma la priorità deve restare quella di saper parare. Comunque non mi sembra che Donnarumma abbia i piedi quadrati. E anche chi viene elogiato per questo fondamentale ogni tanto ne fa di errori. Mi riferisco a Ederson. Non a caso, sembra che a Guardiola non dispiacerebbe avere Donnarumma. Fossi in Gigio, andrei al volo. Meglio il Manchester City dello United, ancora fuori dalle coppe. Ma Donnarumma potrebbe anche restare tranquillo per un altro anno al Psg, giocarsi le sue chance nel ballottaggio con Chevalier e andare via tra un anno a parametro zero. Magari all’Inter".