Sabato 16 agosto, allo stadio Tullio Saleri di Lumezzane, l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi disputerà il suo primo match ufficiale della propria storia contro i rossoblu bresciani, gara valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C. È stato designato l'arbitro dell'incontro: fischietto affidato a Maksym Frasynyak della sezione di Gallarate, che avrà come assistenti Matteo Taverna di Bergamo e Ilario Montanelli di Lecco. Quarto ufficiale è stato scelto Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio.