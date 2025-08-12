Alessio Dionisi si presenta ai microfoni di Sportitalia a pochi minuti dall'amichevole Monza-Inter: "Chivu si è meritato questa piazza, è stata la giusta conseguenza partire da lui dopo Inzaghi. Conosce bene la realtà, è stato un campione in campo. Ci sono i presupposti per fare una stagione migliore della scorsa. Perché no?".

Lookman

"Staranno facendo delle valutazioni in società, ma non credo che la costruzione passi dall'attesa di un giocatore".

Prove tattiche.

"E' giusto fare delle prove, usare anche nuovi moduli in una squadra che si conosce da tanto tempo per accendere curiosità".

Che consiglio daresti a Frattesi?

"Quando sei in un club importante come l'Inter devi fare tante valutazioni prima di prendere una decisione. Dovete chiederlo a lui, ha le qualità per continuare a fare ciò che ha già fatto con questa maglia".