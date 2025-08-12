Dalla Grecia, il quotidiano Kokkinos Protathlis torna a parlare di Santiago Hezze e dell'interesse dell'Inter, che il 18 agosto affronterà in amichevole a Bari l'Olympiacos, squadra di appartenenza del centrocampista argentino. Secondo la testata, il club nerazzurro sta seguendo da mesi il giocatore ex Huracan, e starebbe seriamente valutando la possibilità di presentare un'offerta ufficiale entro fine agosto, con tempistiche che dipenderanno da eventuali partenze dalla rosa di Cristian Chivu e dall'equilibrio finanziario della nuova stagione.

Le azioni di Hezze sono salite alle stelle dopo le sue apparizioni all'Olympiacos, dove è diventato un elemento insostituibile nel piano di gioco. Tuttavia, al Pireo sanno che un'offerta che soddisfi le loro esigenze finanziarie sarà difficile da rifiutare, soprattutto se si tratta di un club delle dimensioni dell'Inter.