Alessio Tacchinardi esprime per Sport Mediaset il proprio pronostico per il campionato ormai alle porte: "La squadra favorita è il Napoli, che ha il migliore allenatore della Serie A con Aurelio De Laurentiis che gli ha messo a disposizione due squadre. Attenzione però al calciomercato dopo Ferragosto, perché se l'Inter dovesse prendere Ademola Lookman sposterebbe gli equilibri avvicinandosi molto ai partenopei perché avrebbe un attacco clamoroso. E se Milan e Juve, secondo me outsider, indovinano due acquisti possono dire la loro. La mia griglia di partenza è: Napoli, Inter, Juve, Milan".