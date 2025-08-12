Il capitolo relativo a Gianluigi Donnarumma è pronto a infiammarsi nei prossimi giorni. Secondo TuttoSport, in cima alla lista delle pretendenti al portiere azzurro c'è il Manchester United, che potrebbe già provarci quest'anno se il PSG accetterà che a dettare le condizioni saranno i Red Devils. Il quotidiano torinese evidenzia che si tratta di uno scenario difficile, ma non impossibile.

Sezione: Mercato / Data: Mar 12 agosto 2025 alle 12:00
Autore: Niccolò Anfosso
vedi letture
Print