Continua a tenere banco la vicenda relativa al mancato rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il PSG. L'edizione odierna de La Repubblica spiega che il giocatore piace in Premier, soprattutto a Manchester, su entrambe le sponde. Ma le mosse dipendono da eventuali cessioni che al momento non sono ancora arrivate. Il Bayern Monaco potrebbe inserirsi per il post-Neuer, anche il Real Madrid osserva. Secondo Repubblica, anche il Liverpool piomba su Giovanni Leoni: la valutazione del Parma è di 40 milioni di euro.

Sezione: Rassegna / Data: Mar 12 agosto 2025 alle 12:30
Autore: Niccolò Anfosso
