Amichevole in trasferta a Monza questa sera alle 21 per l'Inter, ospite dei brianzoli all'U-Power Stadium contro la formazione retrocessa in Serie B nello scorso campionato.

Per la gara lontana dalle mura del Meazza, l'Inter ha scelto l'outfit da trasferta, come mostrato dal club sui canali ufficiali. 

Sezione: News / Data: Mar 12 agosto 2025 alle 19:36
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print