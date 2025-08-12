Il caso Gianluigi Donnarumma ormai è al centro di tante speculazioni. Luis Enrique, suo allenatore al PSG, alla vigilia della finale di Supercoppa Europea contro il Tottenham parla della sua esclusione ai microfoni di Sky: “Donnarumma è uno dei migliori portieri al mondo e ancora migliore come persona, ma questa è la vita del calciatore. Ci sono delle decisioni che vanno prese e ne sono responsabile al 100%, ma se fosse facile lo farebbe chiunque. Sono decisioni difficili da prendere, ma hanno a che vedere con il profilo del portiere che serve alla mia squadra".