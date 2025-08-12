Arrivano conferme riguardo all'interesse del Liverpool per Giovanni Leoni. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, infatti, il Liverpool ha trovato un accordo con Marc Guehi, un altro difensore.

Eppure, si legge ancora nel tweet, il Liverpool non considera Guehi e Leoni come alternativi, potrebbe quindi provare a prendere entrambi i giocatori. Come noto Leoni è anche molto gradito all'Inter.

Data: Mar 12 agosto 2025 alle 17:57
Autore: FcInterNews Redazione
