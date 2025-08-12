Adesso la scelta è anche ufficiale: Gigio Donnarumma non fa parte della spedizione del Paris Saint-Germain che domani si giocherà la Supercoppa Europea a Udine contro il Tottenham. L'esclusione dall'elenco dei convocati di Luis Enrique è stata certificata con la pubblicazione avvenuta questa mattina. Si consuma pertanto definitivamente la spaccatura tra il capitano della Nazionale e il club campione d'Europa.