Non solo Ademola Lookman ta gli obiettivi di mercato dell’Inter. Come scrive Il Corriere dello Sport, c’è da mettere a posto anche il capitolo cessioni. Sistemato Sebastiano Esposito al Cagliari, le priorità sono piazzare Mehdi Taremi e Kristjan Asllani. Cedendo almeno l’iraniano, l’Inter avrebbe quei 35 milioni necessari per tentare l’affondo su Giovanni Leoni del Parma ma in questo momento l’operazione sembra destinata ad uscire dall’agenda 2025.

Portarlo subito a Milano significherebbe condannarlo a tanta panchina, perché lì dietro i giocatori a disposizione di Chivu sono davvero tanti, forse troppi. A sua volta Leoni preferirebbe restare almeno un anno a Parma per conquistare la fiducia del commissario tecnico Gattuso. Scegliendo di aspettare il 2026, il rischio è quello di non riuscire ad arrivare più sul difensore gialloblù. L’offerta di un top club inglese potrebbe far vacillare Leoni e far saltare il banco: attenzione al Liverpool che, oltre a Guehi del Crystal Palace, ha in lista il gialloblù.