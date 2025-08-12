Alla vigilia del match di ritorno del preliminare di Champions League contro il Feyenoord, Milan Skriniar e José Mourinho hanno presentato in conferenza stampa una sfida che il Fenerbahce dovrà affrontare partendo dallo svantaggio di 2-1 maturato all’andata.

"Sappiamo cosa ci aspetta nella partita di domani. Sarà una gara difficile. Nella prima partita ci sono stati momenti in cui abbiamo giocato bene. Penso che la qualificazione sia ancora in bilico. Con il sostegno dei nostri tifosi, possiamo farcela", ha dichiarato il difensore slovacco, ex Inter, deciso a guidare la rimonta.

Skriniar ha poi parlato anche del suo ritorno al Fenerbahce dopo la cessione estiva da parte del PSG: "Durante tutto il processo di trasferimento, ho parlato con il nostro allenatore. Tutti hanno fatto del loro meglio affinché il trasferimento si completasse. Avrei voluto che accadesse prima, ma mi sono sempre allenato nel miglior modo possibile. Ci aspettano partite importanti e difficili, per questo ho cercato di mantenermi in forma". Un passaggio che suona come una frecciatina al club parigino per i tempi dell’operazione.

Mourinho, dal canto suo, non abbassa la guardia: "Penso ancora che il passaggio del turno sia al 50 e 50. Siamo all’intervallo. C’è ancora un’altra partita da 90 minuti da giocare. I nostri tifosi possono creare un’atmosfera molto difficile per gli avversari. Anche noi abbiamo giocato in un contesto difficile in trasferta, c’era un bel clima. Non posso dire che questo sia un vantaggio da solo, ma è comunque un elemento importante".