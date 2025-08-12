Il Real Madrid prende ufficialmente posizione contro l'idea della Federcalcio spagnola di far disputare la gara de LaLiga tra Villarreal e Barcellona fuori dai confini nazionali, nello specifico a Miami, negli Stati Uniti. "Il Real desidera esprimere ai suoi soci, ai suoi tifosi e agli appassionati di calcio in generale il suo fermo rifiuto alla proposta di disputare la partita della 17ª giornata del Campionato Nazionale di Prima Divisione tra Villarreal CF e FC Barcelona fuori dalla Spagna - si legge in una nota ufficiale pubblicata dal club blanco -.
La misura, attuata senza previa informazione o consultazione con i club partecipanti alla competizione, viola il principio fondamentale di reciprocità territoriale che regola le competizioni di campionato a doppio turno (una partita in casa e l'altra in casa della squadra avversaria), alterando l'equilibrio competitivo e garantendo un indebito vantaggio sportivo ai club richiedenti.
L'integrità della competizione richiede che tutte le partite si svolgano alle stesse condizioni per tutte le squadre. Modificare unilateralmente questo regime viola l'uguaglianza tra le squadre in lizza, compromette la legittimità dei risultati e crea un precedente inaccettabile che apre la porta a eccezioni basate su interessi diversi da quelli strettamente sportivi, compromettendo chiaramente l'integrità sportiva e rischiando di alterare la competizione. Se questa proposta venisse attuata, le sue conseguenze sarebbero così gravi da segnare una svolta nel mondo del calcio.
Qualsiasi modifica di questa natura dovrà, in ogni caso, avere l'accordo espresso e unanime di tutti i club partecipanti alla competizione, oltre a rispettare rigorosamente le normative nazionali e internazionali che regolano l'organizzazione delle competizioni ufficiali.
A difesa di questo principio, il Real Madrid ha già intrapreso tre azioni specifiche:
1. Richiedere alla FIFA, in qualità di garante delle regole calcistiche internazionali, di non autorizzare la partita senza il previo consenso di tutti i club partecipanti alla competizione.
2. Richiedere alla UEFA, in qualità di garante dell'integrità delle competizioni europee e della coerenza normativa con la FIFA, di sollecitare la RFEF a ritirare o respingere la richiesta, ribadendo i criteri stabiliti nel 2018 che vietano lo svolgimento di partite ufficiali di competizioni nazionali al di fuori della Spagna, salvo circostanze eccezionali debitamente giustificate, che non si applicano in questo caso.
3. Richiedere al Consiglio Superiore dello Sport di rifiutare la concessione della necessaria autorizzazione amministrativa senza tale consenso unanime.
Il Real Madrid ribadisce il suo impegno a rispettare le norme nazionali e internazionali che garantiscono l'equità e il corretto svolgimento delle competizioni ufficiali e ne difenderà il rispetto dinanzi a tutti gli organi competenti".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
