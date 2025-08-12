Nel corso della seconda parte della scorsa stagione non ha brillato molto, Marcus Thuram, che ha fatto la differenza in Champions, ma molta fatica in campionato. I colleghi di TuttoSport analizzano la situazione tattica del francese, che nel 3-4-2-1 di Chivu si riallontana ancora una volta dalla porta, rispetto allo schieramento del collettivo di Inzaghi. Thuram, evidenzia il quotidiano, quest'anno è chiamato alla svolta, da un lato per confermarsi titolare, dall'altro per consacrarsi.