L'Atletico Madrid ha ufficializzato in giornata l'arrivo dall'Atletico Madrid di Giacomo Raspadori, per il quale ha versato nelle casse del Napoli 26 milioni. Una somma che il club campione d'Italia potrebbe pensare di utilizzare per compiere uno 'sgambetto' che avrebbe del clamoroso nell'inseguimento dell'Inter di Ademola Lookman. Secondo la Gazzetta dello Sport, lo spauracchio partenopeo potrebbe portare l'Inter a rilanciare o a mollare definitivamente il colpo per quella che sarebbe la ciliegina sulla torta per l'attacco di Cristian Chivu.

Tutto questo mentre l'Atalanta rischia di rimanere con il cerino in mano, visto che i rapporti con l'attaccante anglo-nigeriano sono ormai andati definitivamente a sud e pensare di ricucire lo strappo è un' impresa ardua malgrado si tratti di un patrimonio importante. E soprattutto mentre Lookman, che intanto si allena da solo a Londra dopo aver lasciato il ritiro personale in Algarve, vuole solo l'Inter, tanto da avere già respinto un'offerta del Napoli anche più vantaggiosa per lui da 5 milioni di ingaggio). Però a Bergamo tendono giustamente il punto e la telenovela rischia di andare avanti ancora a lungo...