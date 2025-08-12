Già dalle ore 17, l'U-Power Stadium, teatro dell'amichevole di questa sera tra Monza e Inter, e il circondario saranno oggetto di una serie di limitazioni, tra divieti di sosta, parcheggi riservati e strade chiuse per accogliere in sicurezza i tifosi biancorossi e nerazzurri attesi per l’evento. Queste le indicazioni nel dettaglio:

- È vietata la circolazione in: via Tognini nel sovrappasso (passerella ciclopedonale) su v.le Stucchi collegante via della Guerrina con il parcheggio della media struttura di vendita, sia di veicoli che di pedoni.

-È vietata la sosta con rimozione forzata su ambo i lati di: via Tognini, v.le Sicilia, nel tratto compreso tra via Modigliani e v.le G. B. Stucchi, a eccezione dei veicoli autorizzati e nel tratto tra v.le G. B. Stucchi e via Pompei, incluso spazio destinato a banchina, via Pompei, a eccezione dei veicoli autorizzati con apposito contrassegno, via Ercolano, a eccezione dei veicoli autorizzati con apposito contrassegno, via Velleia, a eccezione dei veicoli autorizzati con apposito contrassegno, via Fontana, a eccezione dei veicoli autorizzati con apposito contrassegno, via C. Bertani, a eccezione dei veicoli autorizzati con apposito contrassegno, nelle aree di sosta con accesso da via Cantalupo e parallele a viale Sicilia.

- Dalle ore 17 fino al termine del deflusso veicolare, a seconda di particolari condizioni di ordine e sicurezza pubblica ovvero a discrezione e su disposizione dei funzionari della Polizia Locale, ad eccezione dei veicoli dei residenti, dei mezzi di pronto soccorso e comunque autorizzati, è vietata la circolazione in: v.le G. B. Stucchi, semicarreggiata direzione sud nel tratto compreso tra v.le Sicilia e v.le Libertà: la viabilità in direzione sud sarà garantita lungo la semicarreggiata est (normalmente utilizzata per il transito direzione nord) nella quale viene istituito, in deroga alla disciplina vigente, il doppio senso di circolazione; v.le Sicilia, nel tratto compreso tra via G. B. Stucchi e via A. Modigliani, via Modigliani, nel tratto compreso tra v.le Sicilia e via della Guerrina nel tratto compreso tra via Modigliani e v.le G. B. Stucchi a eccezione dei dipendenti di Roche Diagnostics Spa, di Thermo Fisher Scientific Inc, di Iper Montebello Spa e di Unieuro Spa di turno nella fascia oraria della manifestazione.

- Dalle ore 22.30 fino al termine del deflusso veicolare, è vietata la circolazione in v.le G. B. Stucchi, in ambo i sensi di marcia, nel tratto compreso tra v.le Sicilia e v.le Libertà, l’impianto semaforico all’intersezione Pompei / Sicilia viene posto a luci gialle lampeggianti.

I tifosi locali e ospiti possono acquistare i biglietti dei parcheggi adiacenti lo U-Power Stadium.

Per quel che riguarda invece il servizio autobus, la linea Z206 farà capolinea in via Poliziano anziché in via Della Robbia. Oltre al capolinea, saltano anche le fermate via Sicilia/Usuelli, via Cantalupo/via Robbia (direzione Ospedale San Gerardo) e via Tiepolo/Della Robbia (direzione Monza/Della Robbia). I bus della linea Z314, in entrambe le direzioni, deviano e saltano le fermate tra SP13/via D’Azeglio e via Cederna/via Canesi.

Non percorrono viale Sicilia. I bus passano in via Correggio, viale Libertà, S.P. 2 e S.P. 3. Utilizzano le fermate che si trovano lungo il percorso alternativo delle linee Z321 e Z323.