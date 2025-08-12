Dopo la vittoria del quarto scudetto, il quinto potrebbe essere molto vicino per il Napoli. È quanto si evince dalle valutazioni di Betitaly, che mette gli azzurri davanti a tutti, quando mancano meno di due settimane all’inizio del campionato di Serie A. La formazione di Antonio Conte è proposta a 2.50, con l’Inter che segue alle spalle a 3.25. Il terzo gradino del podio è occupato dalla Juventus, a 5.50, con il Milan decisamente vicino a 6.00. La nuova Roma di Gasperini, più staccata, è offerta a 11.00.

Quindi, ci si allontana di molto dalla vetta con quote alte: l’Atalanta è a 18.00, la Lazio è a 30.00, la Fiorentina è a 55.00 e il Como è a 65.00. Genoa, Parma, Torino e Udinese sono a 200.00, tutte le altre (Cagliari, Verona, Pisa, Sassuolo, Cremonese e Lecce) sono a 500.00.