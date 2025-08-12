Nonostante la determinazione dell’Inter nel portare avanti la pista principale che porta ad Ademola Lookman, in viale della Liberazione si valutano anche opzioni alternative. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le richieste per due giovani talenti come Maghnes Akliouche del Monaco e Antonio Nusa del Lipsia si sono rivelate proibitive, mentre resta vivo l’interesse per Jadon Sancho, ormai ai margini del Manchester United. L’inglese, con un solo anno di contratto, avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro, rendendolo l’opzione più accessibile.

Parallelamente, l’attenzione nerazzurra si è posata su Christopher Nkunku, in uscita dal Chelsea. L’attaccante francese piace sia al presidente Giuseppe Marotta sia al ds Piero Ausilio, nonostante il costo del cartellino sia circa il doppio rispetto a quello di Sancho.

Il vero ostacolo, però, è legato all’ingaggio: sia Sancho che Nkunku dovrebbero ridurre sensibilmente le proprie richieste, attestandosi intorno ai sei milioni netti a stagione. Inoltre, rispetto a Lookman, l’Inter non potrebbe beneficiare del Decreto Crescita per abbattere il costo lordo degli stipendi, fattore che renderebbe l’operazione ancora più onerosa.