Paolo Stringara, interpellato da TMW Radio, si è espresso così sulla vicenda Lookman: "Se fossi l’allenatore o il direttore sportivo dell’Inter dopo aver visto il finale dello scorso anno sarei più preoccupato per il reparto difensivo. Con Chivu cambia la maniera di stare in campo, non è più un’Inter bassa e attendista, ma vuole giocare più alto e con dei metri dietro ai difensori. Se i difensori sono Acerbi, de Vrij, Bastoni, tutti compassati e che non hanno grande rapidità è preoccupante. O Chivu rimane sul progetto tecnico dell’Inter di Inzaghi con il baricentro basso o altrimenti l’Inter deve mettere mano alla difesa”.