È rottura tra il Paris Saint-Germain e Gianluigi Donnarumma. Il portiere ha deciso di non rinnovare e dunque è stato messo ai margini della squadra. Ne ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport l’ex Portiere Christian Abbiati: “C’è della follia, in tutto questo. Oppure è successo qualcosa che non sappiamo e allora okay, sono faccende loro, che riguardano soltanto loro. Altrimenti è una roba da matti, qualcosa che non ha spiegazione logica".
La riconoscenza spesso non è uno dei pregi maggiori nel mondo del calcio, ma Donnarumma al Psg si può dire che abbia consegnato mezza Champions...
"Voi dite che gli ha fatto vincere mezza Champions e io vado oltre: anche qualcosa in più, di mezza... Eppure, da quel che sento, parrebbe che sia scarso coi piedi...".
E’ la motivazione “non ufficiale” del club parigino, che nel descrivere il neo arrivato Chevalier lo ha dipinto “dotato di un ottimo gioco coi piedi”: il riferimento a Gigio, anche se non viene menzionato, è più che palese.
"Allora, possiamo dire che coi piedi ce ne sono tanti più bravi di lui, però da qui a cambiare un portiere che ti ha infilato in bacheca una Champions...".
Una spiegazione difficile da accettare.
"Una motivazione che ha dell’incredibile. Ripeto, in Europa ha fatto parate senza senso, interventi che in pochi sarebbero stati in grado di fare".
Che voti darebbe al Donnarumma fra i pali e a quello nel gioco coi piedi?
"Un 11 fra i pali e 6,5 coi piedi. Comunque, sufficienza piena".
Dove lo vedrebbe adesso?
"Beh, di certo uno del suo livello cascherà in piedi e andrà in un altro big club, anche se è un peccato che debba interrompere così un ciclo. Gli auguro la soluzione migliore perché se lo merita".
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
Altre notizie
Altre notizie
