Il possibile acquisto di Ademola Lookman da parte dell'Inter fa sorgere qualche perplessità ad Aldo Serena, ex bomber nerazzurro: "Ho dubbi sulla posizione da trovare a Lookman: il centrocampo non ha la fisicità per sostenerne tre davanti - le sue parole in esclusiva a Il Giornale -. Chivu? Si farà un po' guidare dai dirigenti, anche con Inzaghi le cose erano condivise".

A proposito del reparto d'attacco della Beneamata, Serena teme che Francesco Pio Esposito possa trovare difficoltà nel farsi largo con tutta quella concorrenza: "Ha 20 anni, ma l'Inter non punta su di lui, lo tiene per gli spezzoni come fatto con Taremi".