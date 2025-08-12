Secondo quanto riportato oggi da Matteo Moretto attraverso il canale Youtube di Fabrizio Romano, potrebbero esserci novità a breve sulla situazione di Davide Frattesi. Mancano alcune settimane alla fine del mercato, ma la Premier resta un campionato con squadre interessate. 

Chivu, specifica Moretto, vuole trattenerlo e con l'Inter si lavora al rinnovo, ma se arriva un'offerta fuori mercato le parti possono valutarla.

Sezione: Focus / Data: Mar 12 agosto 2025 alle 18:56
Autore: FcInterNews Redazione
