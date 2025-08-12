Sono sette, secondo quanto riferisce Sky Sport, i giocatori indisponibili dell'Inter per l'amichevole contro il Monza di stasera. Oltre all'annunciato Davide Frattesi, che continua col lavoro personalizzato, rimangono ai box per precauzione Yann Bisseck e Piotr Zielinski, tornati da poco in gruppo dopo i rispettivi infortuni. Leggermente affaticati Tomas Palacios, Nicola Zalewski, Hakan Calhanoglu e Denzel Dumfries.