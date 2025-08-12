Ferragosto lontano dai riflettori per Ademola Lookman, che ha scelto Londra, la sua città natale, per trascorrere queste settimane. Come riportato dal Corriere dello Sport qui, vicino alla famiglia e lontano da Bergamo, dove non mette piede dal 5 agosto, l’attaccante dell’Atalanta si allena in attesa che la trattativa con l’Inter possa sbloccarsi. Una scelta di discrezione: nessuna presenza a Milano, nessuna esposizione pubblica, solo lavoro e concentrazione sul calcio e sull’obiettivo di vestire nerazzurro nella nuova stagione. L’Atalanta è a conoscenza della sua posizione, ma non rilascia informazioni, nel rispetto della privacy.

In casa Inter la posizione sul caso Ademola Lookman è chiara e immutata: nessuna iniziativa fino a quando l’Atalanta non farà la prima mossa. In viale della Liberazione attendono un segnale concreto da parte del club bergamasco - che sia una telefonata, un messaggio o una comunicazione formale - con la richiesta economica per l’attaccante nigeriano. Solo allora la dirigenza nerazzurra valuterà se ci siano i margini per un rilancio e per portare il giocatore a Milano. L’accordo con Lookman, infatti, è già stato raggiunto: contratto fino al 2030, con stipendio a salire a partire da 4,5 milioni di euro.

Per rispetto dell’intesa e della volontà del calciatore – che ha manifestato in modo chiaro e definitivo il desiderio di giocare per Cristian Chivu – l’Inter non intende esplorare piste alternative. Agire diversamente, sottolineano in società, sarebbe scorretto nei confronti di un professionista che si è esposto senza esitazioni pur di vestire la maglia nerazzurra.