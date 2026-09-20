E' andato vicino al colpo del ko per l'Inter. Alla fine Malen non ha segnato, ma si è reso comunque protagonista nella fase offensiva dei giallorossi nel corso di Roma-Inter. "Grato a Dio e a tutti voi. Sempre", ha scritto sui social l'attaccante olandese, volendo dunque ringraziare anche i tifosi per il supporto mostrato all'Olimpico nel corso del confronto tra le due formazioni. L'avvio di stagione caratterizzato da gol e ottime prove dà sicuramente una carica a Malen per il prosieguo della stagione.