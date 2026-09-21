Nove gol incassati in sei gare, otto nelle ultime quattro. Dati che dimostrano come ci sia ancora qualcosa da registrare nella difesa dell'Inter. Come riporta il Corriere dello Sport, "quella contro la Roma è stata la partita in cui l’Inter ha subito più tiri di tutte, ben 18, due in più rispetto a quanti ne avesse subiti dal Napoli alla terza giornata. Un numero che però va analizzato anche in relazione agli Expected Goals totali concessi, che - al contrario - sono stati più alti contro la squadra di Allegri (2,43) rispetto a quella di Gasperini (1,66). Il motivo? Semplice: all’Olimpico i nerazzurri hanno imbarcato acqua, soprattutto in avvio, ma concedendo occasioni potenzialmente meno pericolose".

"L’Inter - prosegue l'analisi - si è concessa distrazioni che avrebbe potuto tranquillamente evitare e questo da un lato allevia la preoccupazione in prospettiva, auspicando che fin dalle prossime partite la squadra possa mostrare un livello di concentrazione superiore, ma dall’altro aumenta il rammarico anche per aver disperso energie preziose e punti che avrebbero potuto rendere ancora migliore l’avvio di stagione".