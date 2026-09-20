Il difensore brasiliano della Roma Wesley parla così a Sportmediaset dopo il 2-2 dell’Olimpico contro l’Inter: “Credo che avremmo meritato la vittoria per il primo tempo che abbiamo fatto. All'inizio del secondo tempo forse abbiamo mollato un po', però siamo riusciti a restare in partita. Non si può dire che un punto sia sufficiente per noi, perché noi vorremmo sempre vincere, però contro una squadra così dobbiamo ritenere che un punto sia sufficiente”.

E ancora: “Non dobbiamo abbatterci, non dobbiamo pensare che sia la fine del mondo: è un punto che alla fine potrebbe fare tanta differenza contro una squadra molto forte. Oggi giocavamo contro una squadra molto forte, sapevamo che avrebbero potuto creare qualsiasi tipo di pericolo in qualsiasi momento. Credo che avremmo dovuto stare concentrati al 200 per cento, perché se stai concentrato al cento per cento contro un avversario così può succedere che loro riescano a realizzare una rimonta come quella che hanno fatto oggi.

È successo, non c'è molto da fare, dobbiamo solamente cercare di rimanere più concentrati nelle prossime partite quando voltare al secondo tempo sta molto più legato con l'avversario e cercare di rimanere più concentrati nelle prossime partite”, ha concluso.