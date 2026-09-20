Si è conclusa con una soddisfacente vittoria per 3-2 a favore dell'Inter U23 il match di Serie C dello stadio Breda di Sesto San Giovanni contro il Foggia. La compagine pugliese, dal canto proprio, può recriminare per via di una non brillantissima prestazione difensiva da cui sono scaturite le tre reti nerazzurre. Ad analizzare la situazione è il tecnico foggiano Gaetano Auteri, intervistato dai microfoni di Foggia TV durante il programma "Direttissima": "La partita si sviluppa in due letture errate che abbiamo fatto. La prima dopo l’1-0, in cui c’è stata una palla contesa quasi trattenuta fra quattro o cinque nostri giocatori e tre o quattro dell’Inter U23: il gol è nato da un rimpallo casuale. Sul secondo gol, al primo minuto e mezzo dei tre di recupero, abbiamo giocato una palla che non andava giocata. È un’interpretazione del momento. Nessuno era responsabile in particolare, ma voglio far capire che per crescere dobbiamo anche costruire".