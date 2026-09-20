Si è conclusa con una soddisfacente vittoria per 3-2 a favore dell'Inter U23 il match di Serie C dello stadio Breda di Sesto San Giovanni contro il Foggia. La compagine pugliese, dal canto proprio, può recriminare per via di una non brillantissima prestazione difensiva da cui sono scaturite le tre reti nerazzurre. Ad analizzare la situazione è il calciatore foggiano Mario Ravasio, intervistato dai microfoni di Foggia TV durante il programma "Direttissima": "È un peccato perché lunghi tratti la partita è stata dalla nostra. Purtroppo non ci sta finire il primo tempo sotto 2-1 con praticamente due tiri loro in porta. Sono nostre disattenzioni. Dobbiamo essere più cattivi in queste cose, capire di più quando c’è un pericolo, essere più decisi. Non mi sento di dire che non abbiamo fatto una buona partita".