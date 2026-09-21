E' il giorno della riunione tra arbitri, club, dirigenti, addetti e allenatori all'Iliad International Broadcast Center di Lissone. E di certo non mancheranno i temi di discussione, a partire da oggi alle 12.30.

"Emergeranno sorrisi e mugugni, rilievi e applausi, perché non c'è dubbio che gli applausi stessi ci saranno inerenti alla fluidità del gioco ormai privo di furbetti, perditempo e pause che non aiutavano allo scorrimento dello spettacolo - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. Per il resto si vedrà. L'idea da parte del dt Messina e del designatore Orsato sarà quella di sfruttare la massimo il confronto di oggi - coi vari punti di vista - per poi rivedersi alla fine del campionato facendo un bilancio. Nella giornata odierna, dal caso De Bruyne-Vasquez, al mano di Lobotka, fino ai rigori dati e no, sarà tutto un confrontarsi nella sala principale e a tre passi dalle sale Var, abitate ma spesso silenti".