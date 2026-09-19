Dopo il pareggio contro l'Inter, Wesley França ha analizzato la prestazione della Roma ai microfoni di Sky Sport, riconoscendo il valore dell'avversario ma sottolineando anche quanto mostrato dai giallorossi. "Sapevamo che contro questa Inter sarebbe stata dura, sono tra le migliori in Europa ma non puoi sbagliare e commettere errori", ha spiegato il brasiliano. La Roma era riuscita a mettere in difficoltà i nerazzurri soprattutto nel primo tempo, prima di subire la reazione della squadra di Cristian Chivu nella ripresa.

"Abbiamo rispettato il piano gara"

Wesley si è detto comunque soddisfatto per buona parte della prestazione. "Gli errori capitano. Siamo comunque soddisfatti perché abbiamo messo in campo il piano gara che avevamo stabilito". Il difensore ha però individuato nell'approccio alla seconda frazione uno degli aspetti da correggere. "Siamo entrati distratti nel secondo tempo".

"Meritiamo questa posizione"

Il pareggio contro una delle squadre più attrezzate del campionato rappresenta comunque, secondo Wesley, un'ulteriore conferma del percorso compiuto dalla Roma. "Abbiamo comunque dimostrato di meritare questa posizione di classifica, ma dobbiamo evitare i troppi sbagli che facciamo".