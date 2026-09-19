"E' venuta fuori una partita che entrambe le squadre potevano vincere. Le cose per noi sono cambiate dopo il gol preso a inizio secondo tempo, un gol che ha dato energia all'Inter, che è una grande squadra che può sempre farti gol. Noi non abbiamo rinunciato ad attaccare. La partita ci deve dare consapevolezza". Lo ha detto Gian Piero Gasperini, commentando per DAZN Roma-Inter 2-2.

Quale è il gap tra voi e l'Inter?

"Mah, i margini ci sono sempre per tutti quanti, anche per l'Inter. Noi dobbiamo essere felici del percorso che stiamo facendo. E anche della qualità che metttiamo in queste partite. Non solo condizione, entusiasmo e voglia di fare. Abbiamo tante energie positive, dobbiamo proseguire su questa strada".

I tre attaccanti sono rimasti in campo fino alla fine.

"Nel primo tempo avevamo degli spazi importanti. A inizio ripresa, il gol di Lautaro ha dato energia all'Inter e un po' di apprensione a noi. Ho dovuto cambiare dietro perché facevamo un po' di fatica. Balerdi è dovuto uscire, è stato un peccato. Dybala e Soulé hanno tenuto fino alla fine. C'era la sensazione che, reggendo la loro onda d'urto, la gara era sempre aperta. Noi dobbiamo essere molto soddisfatti di questo".

Che messaggio manda la Roma al campionato?

"Noi guardiamo in casa nostra, dobbiamo essere consapevoli che in certe condizioni siamo una buona squadra. Dal punto di vista atletico abbiamo un livello alto. Dobbiamo verificare la continuità, lo vedremo dopo la sosta quando dovrò usare tutta la rosa per i tanti impegni".

Il rammarico è il primo gol di Lautaro, arrivato dopo 50 secondi nel corso della ripresa. Non è la prima volta quest'anno...

"E' la terza volta. Il modo in cui abbiamo preso il gol è stato superficiale e presuntuoso, se vogliamo. La partita era ben indirizzata e c'erano le condizioni per essere pericolosi in ripartenza. Però devo dire che siamo sempre stati in partita. C'è stata anche l'occasione clamorosa di Malen che ha centrato in faccia il portiere. Chiaro, le ha avute anche l'Inter. Noi non abbiamo mai rinunciato ad attaccare contro una grande squadra a livello fisico e tecnico".