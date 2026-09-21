Una vacanza di una settimana, nella quale anche Cristian Chivu trascorrerà un po' di giorni all'estero con la famiglia, come racconta oggi La Gazzetta dello Sport. I nerazzurri si ritroveranno ad Appiano Gentile lunedì prossimo (QUI L'ANTICIPAZIONE), almeno chi non è impegnato in nazionale.

Ogni giocatore ha i suoi compiti a casa per non perdere la condizione atletica, in particolare Spence e gli infortunati Calhanoglu e Stones avranno una tabella personalizzata per tornare a disposizione il 10 ottobre contro il Parma: c'è ottimismo. Per le prove tattiche, il tecnico rumeno aspetterà gli ultimi giorni, visto che non potrà contare su tredici nazionali.