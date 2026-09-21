Conferenza stampa di inizio lavori per il nuovo CT della Croazia Slaven Bilic, che si presenta davanti ai cronisti parlando dello stato di salute dei suoi uomini. Con focus su alcuni singoli come ad esempio Martin Baturina e Petar Sucic, relativamente ai quali spiega la sua idea tattica: "Baturina è diventato un giocatore completo. Ciò che ogni allenatore desidera è che i suoi giocatori siano pericolosi in zona gol. Entrambi hanno segnato tre o quattro gol a testa. Li vedo anche vicini alla porta, come esterni o trequartisti".

Idee chiare anche su Ivan Perisic quando gli viene chiesto in quale posizione lo vedrebbe tra terzino o esterno offensivo: "In entrambe le posizioni. Gli ho parlato tra i primi dopo il campionato. Può giocare altrettanto bene in entrambe le posizioni. Se avessimo due Perisic, giocherebbero entrambi. Uno come terzino e l'altro all'ala. È quel tipo di giocatore, ed è nella giusta condizione mentale".