Il giocatore della Roma Matias Soulé ha parlato in conferenza stampa dopo il 2-2 contro l'Inter: "C'è un po' di delusione. Il mister ci ha tirato su, ma questa è la strada: meritavamo qualcosa in più dopo il doppio vantaggio. Deve essere un punto di partenza, abbiamo giocato con la squadra più forte del campionato. Ci deve spronare a fare meglio: possiamo giocarcela con tutti".

Un altro gol subito a inizio ripresa. Cosa va migliorato per il futuro?

"Sì, dobbiamo migliorare. Era successo con Atalanta e Fenerbahce: ci sarà qualcosa d'attenzione, non stanchezza. Non ci dobbiamo abbassare troppo per non subire e continuare con il nostro pressing".

Come stai? Il gol all'Atalanta?

"Molto bene, la pubalgia è passata diciamo: ci ho lavorato, nella passata stagione ho giocato 8-9 mesi con antifiammatori e senza muovermi in allenamento. Il gol è stato qualcosa di straordinario, non me lo aspettavo: mi ha data molta fiducia, nel finale. Siamo qui, ce le giocheremo tutte. Questa gara deve essere un punto di partenza per far vedere a cosa vogliamo ambire".

Sono queste le squadre in lotta per lo scudetto?

"No, è presto. Loro sono i campioni, noi vogliamo lottare al massimo: abbiamo dimostrato che ce la giocheremo, ma ci sono anche altre squadre. Questa partita ci deve dare la carica per il futuro".

Il gol a inizio ripresa vi ha tagliato le gambe?

"Sì, ci eravamo detti di continuare così. Poi il gol può arrivare, ma dobbiamo lavorare di più per evitarlo. Questa cosa va migliorata dato che ci è successa molte volte. Siamo alla quinta partita e abbiamo margine di miglioramento".