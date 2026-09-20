La partita contro l'Inter lascia in eredità alla Roma una brutta notizia, ovvero l'infortunio dell'esterno brasiliano Wesley. Brutta notizia anche per Carlo Ancelotti, visto che il giocatore sarà costretto a saltare gli impegni con la Nazionale a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra.

L'ex Flamengo era stato convocato per la doppia sfida contro l'Australia, in programma il 25 e il 29 settembre, ma non potrà prendere parte ai due appuntamenti. Wesley ha collezionato 5 presenze in questo inizio di stagione con la Roma di Gian Piero Gasperini, mettendo a referto anche un assist nel match contro il Lecce.