La partita contro l'Inter lascia in eredità alla Roma una brutta notizia, ovvero l'infortunio dell'esterno brasiliano Wesley. Brutta notizia anche per Carlo Ancelotti, visto che il giocatore sarà costretto a saltare gli impegni con la Nazionale a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra.

L'ex Flamengo era stato convocato per la doppia sfida contro l'Australia, in programma il 25 e il 29 settembre, ma non potrà prendere parte ai due appuntamenti. Wesley ha collezionato 5 presenze in questo inizio di stagione con la Roma di Gian Piero Gasperini, mettendo a referto anche un assist nel match contro il Lecce.

Sezione: L'avversario / Data: Dom 20 settembre 2026 alle 17:48
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.