Manuel Akanji è stato protagonista di una Q&A nella quale ha svelato alcuni suoi gusti personali in fatto di musica, serie tv e cinema. Le parole del difensore svizzero:

Soprannome?

"Manu, l'abbreviazione di Manuel".

Che musica ascolti prima delle partite?

"Principalmente musica afrobeat".

L'attore che vorresti interpretare in un film.

"Denzel Washington, spero lui".

La tua serie tv preferita.

"Game of Thrones".