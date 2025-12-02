Sono cinque i giocatori dell'Inter inseriti nella top 11 della Serie A 2024-25 al Gran Galà del Calcio: Dumfries, Bastoni, Dimarco, Barella e Lautaro Martinez. Riconoscimento individuale che l'esterno olandese ha celebrato su Instagram dove ha anche ringraziato tutti coloro che lo hanno votato: "Grande onore essere nei migliori 11 della serie A, grazie a tutti i colleghi per avermi votato! Ho detto tutto, abbiamo del lavoro da fare per tornare al più presto".