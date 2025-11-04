Sono bastati appena dieci minuti a Luka Topalovic per lasciare il segno su AlbinoLeffe-Inter U23: entrato all'82esimo, con il risultato bloccato sull'1-1, il fantasista sloveno ha spaccato la partita segnando il sorpasso due giri d'orologio più tardi, per poi mettere il punto esclamativo con il tris nel secondo minuto di recupero. Ecco il video delle due prodezze del classe 2006. 

