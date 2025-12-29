Tra i tanti messaggi social pubblicati dopo la vittoria dell'Inter contro l'Atalanta, spiccano quelli dei due portabandiera svizzeri della squadra nerazzurra. Attraverso Instagram, Yann Sommer e Manuel Akanji celebrano il successo di ieri della New Balance Arena, col portiere che esulta per "aver concluso l'anno nella migliore maniera" e il difensore che aggiunge: "Grande vittoria esterna con clean sheet, missione compiuta".

Sezione: Inter Social Club / Data: Lun 29 dicembre 2025 alle 14:21
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print