Primo gol stagionale per Yann Bisseck che dopo averlo atteso tanto è finalmente riuscito a sbloccarsi nel match contro il Genoa di questo pomeriggio, vinto per 2-1 dall'Inter di Cristian Chivu. A fine gara, il difensore tedesco ha commentato con la solita simpatia che lo contraddistingue la rete sottoscritta ai danni di Leali. "Sto sinistro mamma mia..." ironizza su Instagram il classe 2000 che poi torna serio e aggiunge: "Vittoria importantissima".