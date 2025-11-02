Partita dura, sporca, piovosa, a tratti parecchio scivolosa che però consegna all'Inter di Cristian Chivu tre pesantissimi punti in una giornata di campionato che ha visto il Napoli pareggiare in casa col Como e vedeva in programma per stasera lo scontro diretto tra Milan e Roma momentaneamente in corso e uno contro uno interessante in ottica classifica. Lo sapevano bene gli interisti che dopo l'intensa trasferta del Bentegodi possono intanto godersi il successo: "A volte bisogna soffrire, tre punti guadagnati duramente" scrive Yann Bisseck su Instagram dove festeggia la vittoria.