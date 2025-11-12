L'eco del premio di MVP di ottobre in casa Inter vinto da Hakan Calhanoglu è arrivata anche in Turchia. Il profilo ufficiale della Nazionale turca, infatti, ha postato su Instagram la notizia, poi condivisa dallo stesso centrocampista.  "Congratulazioni Hakan", il messaggio che si legge a corredo. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Mer 12 novembre 2025 alle 23:44
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print