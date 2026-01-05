Ieri sera, un altro prodotto del vivaio dell'Inter ha mosso i suoi primi passi in Serie A. Si tratta di Matteo Lavelli, attaccante classe 2006, protagonista di un cammeo nel finale dl match vinto dai nerazzurri contro il Bologna. Una manciata di minuti che gli ha concesso Cristian Chivu celebrati così dal ragazzo su Instagram: "Una serata indimenticabile che mi ha regalato un esordio in Serie A con la squadra dove sono cresciuto. Emozioni infinite ma tanta voglia di migliorarmi ancora. Ringrazio infinitamente società e compagni per questa occasione", ha scritto Lavelli. Prima di fare una dedica speciale: "Nonno questo è per te".

Sotto il messaggio di Lavelli sono fioccati i commenti dei compagni, tra cui quello di Marcus Thuram, il giocatore che gli ha fatto posto in campo, che ha pubblicato l'emoticon di un diamante.